嘉義縣商圈購物節10月1日開跑，在3大活動加持下，消費額15日已一舉突破1億元大關，目前消費金額已達1億3000多萬元。（呂妍庭攝）

大埔美產業園區的佐登妮絲也是此次商圈購物節活動會員店家之一，佐登妮絲城堡未開幕就暴紅，現每天吸引大量遊客前往朝聖。（呂妍庭攝）

大埔美產業園區的佐登妮絲城堡未開幕就暴紅，現每天吸引大量遊客前往朝聖。（呂妍庭攝）

嘉義縣商圈購物節10月1日開跑，在台灣國際農業機械暨資材展、2022全民運動會、2022國慶焰火在嘉義3大活動加持下，購物節不僅帶動商圈整體營業額成長至少2成以上，依抽獎券發出金額換算，消費額15日已一舉突破1億元大關，目前消費金額已達1億3000多萬元，嘉義縣長翁章梁今宣布，1億門檻提前達標，輕豪宅立刻上線加碼抽。

翁章梁表示，在嘉義縣各商圈協會與在地店家努力下，嘉義縣商圈購物節寫下非常亮眼成績，不到3周就消費破億，也顯現嘉義縣的觀光環境獲得消費者大力支持，為回饋消費者參與，加碼贈送嘉義高鐵站前的輕豪宅，活動到10月31日截止，且除輕豪宅，還準備多達70項好禮作為抽獎禮物，請大家多多參與。

縣府經濟發展處表示，10月10日國慶焰火，縣府規畫400攤焰火市集，其中約122攤屬商圈會員店家，當天只要單筆消費滿300元即贈摸彩券1張，當天共吸引近10萬人次進入市集，商圈及美食市集消費金額更達1254萬元，透過3大活動加持，除商圈購物節提前達標破億，各商圈也漸漸打響知名度，成就另類品牌行銷。

其中位於大埔美產業園區的佐登妮絲也是此次商圈購物節活動會員店家之一，佐登妮絲城堡未開幕就暴紅，現每天吸引大量遊客前往朝聖，開園不到2周就突破10萬人造訪，翁章梁今也特別選在城堡內宣布加碼抽價值500萬元的輕豪宅消息。

「2022嘉義縣商圈購物節─嘉尚好禮」10月1日起跑，民眾遊客只要10月31日前前往商圈或觀光工廠組織指定貼有商圈購物節識別標示會員店家，除了享有店家提供的購物節期間限定優惠外，單筆消費滿300元可獲得1張摸彩券，單筆最高上限可兌換10張，並前往各商圈的指定店家投遞摸彩券，活動將於11月中直播抽出幸運得主。