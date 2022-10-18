中共二十大代表、台灣出生的上海復旦大學教授盧麗安接受中新社專訪時說，台灣許多年輕人自詡小確幸，但這是把頭埋在沙堆的鴕鳥心態。民進黨當局不斷操弄去中國化議題，更是自欺欺人，完全不顧台灣青年發展。

盧麗安生於高雄，在台灣南部長大，從台灣政治大學畢業後負笈歐洲，1997年在英國取得博士學位後來到大陸定居。定居大陸25年，她是外國語言文學學者，現任上海市台灣同胞聯誼會會長。

五年前召開中共十九大時，盧麗安是唯一一位在台灣土生土長的中共黨代表，引發兩岸高度關注。受訪時，盧麗安最常說的一句話是：愛台灣，也愛大陸，就像愛自己的爸爸媽媽，不需要二選一。

盧麗安表示，一個能幫助他們開拓視野、開發工作機遇、開創生命豐富度的環境，正是當下台灣年輕人最需要的。台青需要能激發自身潛力的成長環境，需要找回被扭曲、忽視的中國人身份認同，需要認識到愛大陸與愛台灣不衝突。

盧麗安說，兩岸社會存在差異，重點在於如何求同存異，並在異同之中找到良性溝通的方式。她認為，差異容易被看見，即便分隔數十載，但同根同源的兩岸仍是同遠大於異。

她介紹其家庭背景稱，儘管祖輩生活在日本殖民統治時期的台灣，但家中各處都佈滿中華文化的細節，長輩始終不忘傳承中華民族傳統美德。盧麗安的外公白手起家，自學漢字，成家後夫妻安養寡母，撫養兄長遺孤，教養子女。

盧麗安說，一些勢力有意誇大的所謂兩岸差異，不能阻礙兩岸走親走近融合發展、祖國實現完全統一。她建言，已紮根大陸的台灣青年，要讓更多台灣年輕人看到大陸廣闊的發展空間，寫好融合發展這篇大文章。