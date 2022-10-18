對北台灣灌注超大豪雨的尼莎颱風才剛遠離，今天又有颱風生成。日本氣象廳在台灣時間今（18）日15時15分宣布，今年第21號颱風「海棠」（HAITANG）已在日本東方生成。

目前台灣周遭海面出現雙颱共舞的情況。（翻攝自中央氣象局）

日本氣象廳表示，海棠中心位置目前位於29.8N 158.6E，以時速20公里朝北方前進，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速為每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。預測明日3時以時速25公里轉往北北東方前進。