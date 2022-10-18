八大綜合台《WTO姐妹會》以「人妻的怒吼」為主題分享婚姻大小事，主持人郭彥均提起與老婆最嚴重的一次爭吵，是有次外景工作到凌晨兩點結束，他沒有馬上回家，跑到攝影師家打麻將到早上6點，惹得老婆大發雷霆，因為擔心他的安危及健康。回憶當時情況，郭彥均說：「我一回家就發現老婆將結婚照摔在地上，走廊全是玻璃碎片外，她還將我心愛的球鞋、上萬塊的衣服分別丟到馬桶及洗碗槽裡。」當時老婆甚至怒問他「到底還要不要這個家？如果不要這個家的話，我們就離婚算了！」郭彥均嚇得不敢再犯。

來自美國的新住民歐陽珊首先發難，她說生日老公連一杯9塊美金的紅酒都捨不得讓她喝，一番話讓來賓蔡逸帆有感而發，她表示在疫情隔離期間，她希望老公送咖啡粉、牙膏給她，老公竟然都是拿「用剩的」，讓她直呼「心情很差」，她說：「咖啡粉寄來後，一整包只剩1／4，然後我說我牙膏快沒了，幫我買牙膏，他送來的也是我們家用剩的，還要用手邊捲邊擠。」此時老公卻在一旁解釋，是因為東西拿太多會用不完，到時又得扛回家，莎莎聽不下去吐槽笑說：「以前談戀愛的時候，拿多重的東西你們也不會抱怨，結婚後，只是拿一點東西就在那邊…」

接著蔡逸帆加碼大吐苦水，「他跟我說女人就是要優雅自然的老去，覺得我不需要保養品，但我們當媽媽的還是想要美美的，還是會買很多保養品，然後不小心買多了占到他的位子，他還會把我保養品丟到水槽裡，說我超線，買太多，亂花錢！」為了替蔡逸帆出一口氣，何妤玟搞笑開罵：「你要我們優雅的老去，但你們都在追蹤年輕的網紅，也不想想看，你也不是什麼劉德華啊！」蔡逸帆苦笑回應：「他還剛好覺得他自己是劉德華。」吐槽互虧笑翻現場眾人，最後莎莎也表示：「我覺得婚姻是一條很幸福的道路，有時候會有一些小插曲，但是過了就過了。」郭彥均也說：「沒錯！只要兩個人心境一起提升，就會很幸福的。」