新北市社會局5年前首創小衛星課後照顧弱勢兒少，迄今共成立155個小衛星據點，遍佈在29區，陪伴近5千位從國小到國中生，累計服務300萬小時，相當於幫弱勢家庭省下5億元費用。

新北市府18日辦理「群星環繞、守護兒少」活動，副市長謝政達代表侯友宜市長頒獎表揚65個小衛星，感謝他們在社區像星星的亮光陪伴守護兒少。

活動由65個小衛星共同策展，發揮區域聯盟的精神，有學習歷程展覽、職能培養、真人圖書等八大展區。衛福部社家署和嘉義、彰化、金門、澎湖、基隆等縣市都派人參訪取經，多位專家學者及網絡單位專業人員亦聚集交流。

謝政達表示，小衛星散佈社區各角落，平時提供弱勢家庭子女課後輔導與照顧，一旦兒少家庭發生狀況，小衛星可立即掌握並提供相關需求服務，預防落入風險之中。感謝所有投入的非營利組織，尤其有54％的小衛星是由教會所提供或培力，大家共同用愛與關懷守護弱勢兒少。

長老教會龜山教會牧師李振賢和擔任新北市慷慨關懷協會理事長的師母溫淑芳，利用翡翠水庫台電訓練所成立小衛星，照顧30多位孩子，其中原住民佔一半，除了課業輔導外，還教他們串珠，並融入各部落的花色，以「串串愛」每串50元義賣，不僅讓小孩不忘本，也能自食其力、籌募小額經費。

從小學就在土城清水教會長大的志工唐榮恩表示，小衛星就像第2個家，他一下課就到小衛星吃晚餐、做操，然後寫作業，又有老師輔導訂正。現在他長大了，反過來陪伴輔導小弟妹。

社會局長張錦麗表示，小衛星所陪伴的孩子多半是父母必須辛勤工作，也無力負擔安親班的費用，不僅給予課後輔導，孩子也會找到歸屬，身心靈都會獲得成長。新北市會持續運用好日子愛心大平台引入各方資源，持續扶持擴展小衛星，以照亮更多社區兒少。