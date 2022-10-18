現今社會詐騙猖獗，竹北分局為保護民眾財產，除了每日與金融機構聯合阻詐外，亦布尖兵藏於各金融機構提款機附近，全力查緝提款車手，日前循線逮獲假籍綁架的詐騙取贖金的31歲吳姓車手，讓被害人避免失金300萬元。

竹北分局5日接獲合作金庫東竹北分行通報，有民眾疑遭詐欺要領巨額現金，三民派出所員警至現場瞭解，得知該民眾接到電話稱其子跟人作保拿毒品，需賠償3公斤K毒，要拿300萬元來贖回其子。

被害人擔心兒子出事，趕至銀行要提領300 萬元現金，警衛發現被害人神情慌張，詢問均無回應，覺得有異便報警。

被害人在領現金過程中，並未掛斷與歹徒通話，因怕兒子遭不測，全程以傳遞紙條方式與員警溝通，警方協助民眾確認其子在學校，確認為詐騙電話後，便請其配合歹徒指示交贖金。。

員警便扮成路人和上班族，一路尾隨到仁愛國中門口，被害人將現金紙袋放置在指定地點後，31歲吳姓車手現身要拿取時，員警一擁而上逮捕，全案依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

竹北分局目前社會詐騙手法層出不窮，呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術，應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，以免遭詐騙。