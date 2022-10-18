打破歷史悠久、全球頂尖史卡拉歌劇院不能有安可曲的紀錄，祕魯男高音佛瑞茲，曾被觀眾央求連唱兩次董尼采第歌劇《聯隊之花》裡的高難度詠嘆調〈啊，親愛的朋友〉，這首被視為「男高音禁區」的曲目，讓他創下紀錄，走紅全球，今年11月將首次來台演唱。

2019年世界還沒有疫情，當時佛瑞茲首度來台開唱，令許多觀眾難忘他的美聲，隨著國境解封，他將再次來台，準備曲目包括羅西尼、董尼采第、貝里尼、威爾第與普契尼等作曲家的經典作，也會和指揮家迪亞哥．馬特烏斯（Diego Matheuz）、NSO國家交響樂團合作，將在指揮家迪亞哥．馬特烏斯（Diego Matheuz）的掌舵下，演唱經典歌劇《杜蘭朵公主》裡的〈公主徹夜未眠〉。

佛瑞茲的行程滿檔，除了今年10月在倫敦皇家歌劇院主演普契尼《波西米亞人》，跨年會到維也納國家歌劇院演出董尼采第《聯隊之花》，明（2023）年4月也受邀到米蘭史卡拉歌劇院演出董尼采第《拉美墨的露琪亞》，接下來的行程還包含德國、瑞士、西班牙、美國等地，台灣行預計於11月19日在台北國家音樂廳登場。