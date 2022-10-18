桃園市18日新增3893例本土個案，衛生局表示，本周六（22日）全天將再開設18處免預約的次世代疫苗追加劑接種站，提供民眾接種疫苗。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市18日新增3893例本土個案，較昨天上升15.90％，其中65歲以上個案占8.47％、18歲以下個案則占20.03％，衛生局表示，社區本土Omicron BA.5疫情尚未解除，國際間再出現BF.7、BQ.1.1、XBB新興3大變異株，儘速完整接種新冠疫苗是最有效的預防策略，為此本周六（22日）全天將再開設18處免預約的次世代疫苗追加劑接種站，提供民眾接種疫苗。

衛生局指出，目前最新的次世代疫苗（雙價疫苗）就是針對Omicron病毒株所設計，預期對新興變異株具有交叉保護效果，而桃園市民疫苗接種相當踴躍，上周六（15日）半天有近1.5萬18歲以上民眾前往接種，涵蓋率是六都第1名，因此本周六（22日）全天將再開設18處免預約的次世代疫苗追加劑接種站，民眾可就近前往接種，提升桃園免疫防護力。

指揮中心提醒3大新興變異株確診者都是輕症個案居多，主要特點包括傳播力增加和免疫逃脫特性。很多青壯族距離上次打新冠疫苗已超過半年，體內抗體可能不足。衛生局長王文彥呼籲，民眾若符合追加劑接種資格，確認自己上次接種間隔12周（84天）以上，或曾確診者間隔確診日期3個月以上者，22日都可免預約，攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡即可至18處社區接種站施打次世代雙價疫苗。

此外，截至10月18日，桃園市居家照護共3萬2789人在案，照護案件累計81萬8070人，已完成81萬3790人，累計完成率約99.5％。桃園專責ICU開設40床、收治35人、空床數5床；專責病房556床，收治289人，空床數267床，收治比率約52.0％，醫療能量充足。