勞工職業災害保險及保護法（災保法）今年5月1日上路，要求只要事業單位登記有案，就要為僱用的勞工投保職業災害保險，若未加保或高薪低報皆可處2萬元至10萬元罰鍰，依勞保局編列預算指出，明年勞保局罰鍰收入增加8869萬元，光災保法的罰鍰就編列1.01億元。

勞動部預算書指出，明年的罰款及賠償收入4億4899萬1000元，較上年度預算數3億6025萬6000元，增加8873萬5000元，主要是增列違反勞工職業災害保險及保護法等規定罰鍰收入8869萬9000元。

據統計，災保法5月1日上路至今，針對未辦理投保及退保手續已開罰244件、每件至少2萬元，勞動部勞保局納保組組長黃錦儀表示，5月1日後如果事業單位未幫勞工申報加保，如有違法事實，會分別以勞工保險條例、就業保險法及災保法分處罰鍰。

黃錦儀提及，如果投保薪資金額以多報少或以少報多，或未於期限內通知月投保薪資，則會以勞保條例、就保法及災保法3者中以最高者罰鍰，而災保罰鍰下限為2萬元，意謂高薪低報最少就要罰2萬元。

黃錦儀強調，除了會透過「加保維薪」方案主動查核外，如果勞工檢舉陳情、其他機關移案、請領給付、調整薪資或加退保等異常也會查核，若發現違法事證就會依法開罰。