管管（左2）飛去汶萊和亞洲區執行長（左1）、加拿大籍老闆（右2）洽談合作。（翻攝自管管粉專）

電商直播主管管（管唯辰）從經營服飾網拍到創立品牌，因疫情轉型成代理韓國保養品牌，今年營業額已超過1億5千萬元，最近她更將企業國際化，和「汶萊」跨國合作，砸下千萬投資金額，開發保健食品品牌。

因為熱愛韓國設計師品牌服飾，管管（管唯辰）從經營網拍再到2014年創立品牌，希望能帶給人從自身出發的溫暖和幸福感。而「成功的女人背後，總有一個照顧她的男人」，這句話用在管管身上再貼切不過，這幾年因為疫情，她的事業遭逢最大危機，在老公的支持下將公司轉型，從服飾業轉成代理韓國品牌，今年營業額至今已超過1億5千萬元，8月夫妻倆更前往韓國參訪一線保養品牌總公司，順利拿下10張代理合約。

管管從臉部保養跨足全面體態管理，經由與專業醫療體系合作經驗發現，維持身體健康狀營養素不可或缺，進而開始尋找找品牌合作，但從台灣到韓國，管管花了近半年試了上百種營養保健食品，不是吃了身體不適、就是沒有效果，管管和老公毅然決定「不如自己來做屬於我們粉絲的產品吧！」

歷經數月研究調查，管管決定和汶萊製藥廠合作，公開從原料到生產流程，並親自前往造訪汶萊，管管去了首都斯里巴加灣，參觀皇宮、皇室馬場、國王的博物館、清真寺、學校、醫院、法院，更了解當地風俗民情與經濟發展。