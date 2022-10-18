又見單身漢慘遭假交友誘騙！高雄35歲黃姓男子月前在網路上結識女網友，雙方相談甚歡，女網友見時機成熟，提出其友人為股票老師，能代操獲利，黃男不疑有他，日前到銀行匯60萬元到女網友提供的帳戶，期間行員發現帳戶已列為警示戶，驚覺有異報警，警方獲報到場還請黃男致電給女網友，女網友一聽到警方聲音立即掛斷，此舉也令黃男如夢初醒，向員警及行員頻頻道謝。

17日上午10時40分許，黃男前往大順二路某銀行，向行員表示要匯款新台幣60萬元至指定帳戶，經行員發現黃男指定的帳戶已列為警示帳戶，察覺有異報警求助，三民二分局民族路派出所獲報立即到現場了解。

警方指出，黃男稱在數月前於Line社群認識女網友「小筠｣，經過多日聊天，黃男對小筠產生信任感，不久小筠提出其友人為股票老師，可代操投資，短時間能高獲利，黃男不疑有他，便跟小筠約定匯60萬元至指定帳戶，想藉著股票老師代操獲利。

員警了解詳情後，向黃男說明他匯款的帳戶遭銀行判定異常，疑似為詐騙集團使用的人頭帳戶，並請黃男致電給小筠確認，不久小筠接起電話，一開始還用撒嬌的語氣向黃男打招呼，並詢問黃男匯錢得進度，當一聽到有員警在旁的聲音，小筠立即改變語氣，稱有急事立即掛斷電話。

黃男見狀立即恍然大悟，無奈表示原來一切都是一場騙局，員警擔心他再次受騙上當，協助黃男封鎖對方。事後黃男不斷感謝警方及行員的協助，才不會讓辛苦賺來的血汗錢落入詐騙集團手中。