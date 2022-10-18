縣府辦理「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」，除銜接新竹市輕軌的「藍線」外，為規畫完善整體輕軌路網，增加延伸到各鄉鎮的5個路網，並納入桃園市機場捷運往南延伸到湖口鄉可能性，以串連桃竹竹苗生活圈的交通廊帶，預計年底送交通部進行審議。

縣長楊文科指出，新竹縣輕軌路網7月召開2場地方說明會，納入民眾意見，日前與多位專家學者開會檢視，以「強化產業發展」、「整合交通樞紐」及「改善交通瓶頸」為考量，初步規畫路網涵蓋竹北、湖口、竹東、芎林，新埔、新豐等鄉鎮。

楊文科指9月底桃竹竹苗區域治理平台首長會議時，他提議機場捷運延伸到新竹縣湖口鄉銜接新竹輕軌到竹科，桃園市長鄭文燦肯定這項提案，將請桃園捷運局與桃捷研議，新竹縣也將可行性納入規畫，以契合桃竹竹區域及經濟發展所需。

交旅處長游志祥表示，新竹縣輕軌「藍線」是以新竹高鐵站為核心，經竹北光明六路接到新竹市輕軌「紅線」，運量可能會有問題， 辦理「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」時，都要考量銜接新竹市「紅線」、「綠線」及「橘線」的路網系統。

縣府召開地方說明會後除原本提出「芎林藍線延伸」芎林－高鐵新竹站－竹科，「黃線」竹北－新竹市區，「紫線」湖口－新竹工業區－竹北－高鐵新竹站」，「棕線」竹東－二重埔－竹科外，還增加「新埔藍線延伸」高鐵新竹站－新埔，「黃線」新庄子－新豐－竹北，以及將寶山等具運量潛力的路廊，檢討修正並納入期末報告規畫

縣府日前邀請專家學者進行座談會，初步檢視6大路網規畫成果，就新竹縣大眾捷運系統整體路網推動必要性、路網規畫方案、都市與產業發展需求、公共運輸整合與培養策略、交通轉運樞紐節點規畫等面向進行討論。

專家學者提出在新竹市橘線路廊預留銜接寶山、雙溪之間的路廊節點，以整合頭前溪兩岸大新竹生活圈，軌道建設採用國產化、淨零排放等建議都一併納入考量，讓中央加速核備審議整體路網時程，期推動優先路網「藍線」的可行性研究能在2024年完成規畫。