安全感是維持一段感情不可或缺的元素，《搜狐網》運勢專欄分享，生肖屬狗、猴、蛇的男生雖然不懂浪漫，但做事卻非常靠譜，不僅願意把賺來的錢交由老婆保管，還能擔任婆媳之間的溝通橋樑，讓伴侶獲得滿滿的安全感。

▍生肖狗

屬狗的男生雖然不會說甜言蜜語，但他們在事業上很有幹勁，一心想在事業上取得成功，讓老婆過上美好的生活，而且他們誠實真摯，願意把自己賺來的錢全部交由伴侶保管，這無疑是最能讓另一半感到放心、有安全感的舉動。

▍生肖猴

屬猴的男生從來不會對家人亂發脾氣，若老婆和媽媽之間有衝突，他們也能化身神隊友，搞定婆媳問題，此外他們不會把事業上的失意帶回家，在家總是展現樂觀的一面，讓家庭氣氛和樂融融。

▍生肖蛇。

屬蛇的男人善於察言觀色，很多時候他們能從老婆的表情中看出喜怒與需求，並及時滿足對方，他們也樂於與另一半討論家庭規劃，甚至把掌管家庭財務的權利交給對方處理，這樣無條件的信賴，總能讓伴侶獲得滿滿的安全感。