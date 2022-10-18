阿拉斯加松葉蟹數量3年內少了70億隻，當局破天荒取消捕撈慶典。

阿拉斯加官員日前宣布，破天荒取消今年的雪蟹祭，原因是當地雪蟹（又稱為松葉蟹）數量較3年前少了70億隻，專家推論，大量松葉蟹神秘消失可能與氣候暖化或疾病有關。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，阿拉斯加漁業委員會（The Alaska Board of Fisheries）及北太平洋漁業管理委員會（North Pacific Fishery Management Council）上周破天荒宣布，取消今年冬季的雪蟹祭，因為松葉蟹數量未達標準，因此不開放白令海峽（Bering Sea）的漁場供外界捕撈。

不過當局史上頭一遭取消雪蟹祭的背後原因令人震驚，阿拉斯加漁業與捕獵局（Alaska Department of Fish and Game）研究員戴利（Benjamin Daly）表示，2018年當地松葉蟹數量達80億隻，2021年只剩下10億隻，短短3年產量就驟減70億隻。

戴利說，松葉蟹是白令海峽所有商業蟹種中產量最豐富的，因此突然間消失了數十億尾，確實令人震驚。另外，阿拉斯加漁業與捕獵局官員斯蒂切特（Mark Stichert）也指出，2021、2022年的調查顯示，當地成年雄松葉蟹的數量驟降了40%，「這是非常嚇人的數量。」

數十億阿拉斯加松葉蟹神秘消失。

為何70億松葉蟹會憑空消失？戴利說其中一個可能原因是疾病，另一個原因可能是氣候變遷。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA），阿拉斯加是美國暖化速度最快的州，每年都有數十億噸的冰融化，不過松葉蟹屬於冷水物種（cold water species），主要分布在水溫低於攝氏2度的環境下。

除了松葉蟹，阿拉斯加布里斯托灣（The Bristol Bay）的帝王蟹祭，也因為數量不足連續2年取消。

美國國家海洋暨大氣總署科迪亞克（Kodiak）實驗室主任利佐（Michael Litzow）指出，隨著海水暖化及海冰消失，阿拉斯加附近的海洋已經不適合這些物種居住。

科學家過去已經警告，北極周遭氣溫升高的速度比地球其他地區快上4倍，氣候變遷導致當地海冰快速消融，尤其是阿拉斯加的白令海峽。