頭份市長羅雪珠非常重視社區廣場舞推廣活動。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠歡迎市民朋友一起來參加有氧派對及廣場舞大賽。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠與縣議員淑芬歡迎市民朋友一起來參加有氧派對及廣場舞大賽。（謝明俊攝）

頭份市秋季廣場舞大賽兼有氧舞蹈 請來潘若迪帶動跳

頭份市近年來廣場舞大受歡迎，許多社區紛紛成立廣場舞社團，市公所為了鼓勵社區銀髮族多跳多動，特別推出頭份市秋季有氧派對及廣場舞大賽，除了邀請各社區廣場舞團參加競技以外，還邀請有氧舞蹈天王潘若迪以及廣場舞天王瘋狂麥克斯，親自到場帶領大家大跳有氧舞蹈及廣場舞，讓各年齡層朋友們一同來體驗動起來的快感。

頭份市內多個社區興起跳廣場舞風潮，並組成廣場舞團，定期在各社區集會場跳舞健身，像是尚順廣場就有一支為數不小的舞團每周定期團練，舞團內老少兼具，達到跳舞健身的目的，頭份市長羅雪珠為鼓勵這個健康風氣，去年開始舉辦有氧派對及廣場舞競技，獲得許多市民歡迎，希望市公所繼續舉辦這類正當活動，羅雪珠從善如流，在疫情逐漸解封的同時，繼續辦理有氧派對及廣場舞競賽。

頭份市公所舉辦有氧派對及廣場舞大賽，將於29日下午在尚順商場停車場舉辦，並再度請來有氧天王潘若迪以及廣場舞天王瘋狂麥克斯等人到場帶領大家好跳好動。

羅雪珠表示，活動當天首先登場的是趣味廣場舞大賽，歡迎熱愛跳舞的大小市民朋友們組隊報名參加，最高獎金1萬元，活動現場並有銀髮長輩體驗區，歡迎市民朋友帶著家中長輩一同來做肌耐力訓練體驗，參加者都可獲得精美禮品，接下來晚間6點就是潘若迪及麥克斯及王牌樂團等熱力演出。

市公所表示，廣場舞大賽及有氧派對都須事先上網報名，有氧派對限額8百人，報名成功者可於活動當天領取限量好禮，羅雪珠歡迎大家把握時間報名，額滿為止。