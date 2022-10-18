楊頭高架竹北段確定「雙側拓寬」，立委林思銘要求高公局用地徵收和拆遷補償費一定要合情合理，避免引發民怨。（羅浚濱攝）

高公局辦理的國1楊頭高架工程，在竹北段規畫「雙側拓寬」，曾遭住在西側的居民反對，要求改為「東側雙層」拓寬，縣府交旅處長游志祥指高公局完成地方說明會後，已按原規畫「雙側拓寬」辦理整體環評，穿越國1的機車涵洞，會先拓寬為15米，方便東西向車輛通行。

縣議員張珈源18日質詢時，提出國1竹北交流道增設交流道疏解車流，在楊頭高架未完成前先爭取做環北交流道，及是否會先拓寬莊敬一路的國1機車涵洞等交通問題。

交旅處長游志祥說，高公局2019年提出4個改善竹北交流道的方案，鑽石型交流道需配合辦理光明六路地下道工程，經費龐大，環北交流道則牽涉房屋拆遷問題，均由高公局納入楊頭高架做綜合評估。

游志祥並說，高公局在確定楊頭高架竹北段採雙側拓寬，正進行整體規畫環評，縣府建議一併辦理增加南匝入口匯入國1主線車道，以增加平面道路進入國1車流量，避免回堵情形，其次是莊敬一路機車專用箱涵拓寬為15米，以利分散平面道路的車流，高公局已同意納入楊頭延伸案中，並優先辦理。

立委林思銘說，今年初他接受竹北市興安里民陳情後，要求高工局針對楊頭高架竹北段「雙側拓寬」和「東側雙層」2個方案做出綜合效益評估。

高公局在地方說明會時指「雙側拓寬」高架可利用即有路權落墩，減少徵收私有地，竹北交流道上游設置竹北轉接道，車流可從轉接道進出楊頭高架，較現行國1平面可節省3公里行駛距離，並可規畫銜接台68系統交流道，提高新竹地區及竹科車流使用的可及性。

而「東側雙層」方案橋樑設置高度較高，安全性相對較低，僅能設置北向竹北轉接道進入楊頭高架，因地形無法設置南向竹北轉接道，楊梅往南車流到新竹僅能走國1平面，研議中的台68系統交流道也無法設置。

林思銘說，高公局在評估後決定採「雙側拓寬」方案，確實無法盡如人意，他要求高公局未來進行相關工程進度時，一定要與居民做充分溝通，必須要以相關工程手段降低噪音問題，未來用地徵收和拆遷補償費一定要合情合理，避免引發民怨。