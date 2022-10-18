當元宇宙來襲，宗教如何跟上時代浪潮，掌握科技弘法契機？佛光山攜手網龍網絡集團，透過3D建模，直接「把佛光山搬進元宇宙」，讓民眾無論身在何處，都能一秒登入「佛光雲宇宙」，參訪這個全球重要的信仰中心，體驗一場沉浸式的修行之旅。

「佛光山走過半世紀能與時俱進，重視科技弘法，其來有自。」佛光山都監院院長慧傳法師表示，星雲大師早在1953年就應用幻燈片宣揚佛法，開佛教現代化布教先河；資訊中心成立逾30載，「資訊」更同列佛光山「下一個50年未來展望方向」之一，這些都彰顯出大師的思想是很「超前」的。

而「佛光雲宇宙」幕後最大推手之一，為網龍集團董事長劉德建，他受到星雲大師「以教育培養人才」的感召，乃協助佛光山資訊科技發展。雙方延續「佛國之旅」建置基礎，進一步合作升級為元宇宙，將實體佛光山建築空間場景，復刻搬進虛擬的數位世界呈現，讓全球各地的人，都能來到元宇宙，身歷其境參訪佛光山。

【取名「佛光雲宇宙」 彰顯佛教意涵】

在「佛光雲宇宙」中，可身臨其境感受佛光山場景，體驗沉浸式修行。(圖／佛光山提供)

「元宇宙是世俗的講法，佛光山近年因疫情催化，已全面開展雲端浴佛、點燈、修持的活動，因此決定將名稱改為『佛光雲宇宙』，既富佛教意涵，又符合時代潮流。」慧傳法師說明。

「佛光雲宇宙」首發建置的空間場景，為大雄寶殿外圍和「成佛大道」，參與者可創建編輯自己的角色，在3D場景內自由行走參觀，甚至打坐、問訊、合掌問好，貼近線下真實互動情境。

當角色漫步東禪、西淨長廊，可分別欣賞到佛光山與佛光會故事展覽。會議系統更模擬藏經樓場域，當中放了很多蒲團，一次可以廣納三百人端坐討論、聆聽開示。

「如同建設實體佛光山一樣，在元宇宙虛擬建構好3D空間場景後，才能舉辦活動，吸引大家線上參與」慧傳法師以實喻虛，並透露明年在「佛光雲宇宙」將陸續推出春節點燈等活動，以及一系列豐富有趣的元宇宙「修行之旅」遊戲。

【修行遊戲獲積分 鼓勵虛轉實】

慧傳法師表示，元宇宙是世俗的講法，將名稱改為「佛光雲宇宙」，既富佛教意涵，又符合時代潮流。(圖／佛光山提供)

他眼神發光形容：「屆時當你一踏入佛光山，會率先引導你至不二門前廣場，接著不管是往大佛城、菩提路、普賢殿等方向都任你自選，不同路線有不同的修行體驗和闖關尋寶遊戲，要成功完成任務過關，才能獲得修行積分」他笑說：「達到一定積分能換獎勵，例如可到雲端大雄寶殿和實體春節點平安燈等」。

慧傳法師強調，未來進入「佛光雲宇宙」每天早晚課誦、報到共修、學習課程等都可累積積分，還能裝潢自己的虛擬佛堂，「但我們不只經營雲宇宙，而是盼最終能『把線上虛擬導為實體參與』，鼓勵大家親自前來佛光山修行體驗。」

【打破時空侷限 接引年輕人】

佛光山攜手網龍網絡集團，透過3D建模，直接「把佛光山搬進元宇宙」，讓民眾無論身在何處，都能一秒登入「佛光雲宇宙」，參訪這個全球重要的信仰中心，體驗一場沉浸式的修行之旅。(圖／佛光山提供)

目前「佛光雲宇宙」已率先推出電腦版本，不久後會支援手機、平板，甚至AR、VR等裝置。

「弘法布教不能只在原有的佛教徒，或中老年人身上」慧傳法師直言，發展「佛光雲宇宙」是希望打破時空侷限，透過方便性跟趣味的遊戲，接引更多對佛法有興趣的人、年輕世代，認識佛法內涵、人間佛教的思想，「這樣一來佛教的人口才會愈來愈多，這是我們的理想。」