全球第三大廣告集團陽獅(Publicis)在周二公布優於預期的上季營收成長，並在今年第二度上調全年業績指引。

該法國公司預計今年本業營收為成長8.5%，高於此前預估的成長6%至7%；營益率將從17.5%至18%，上調至接近18%。

陽獅董事長兼執行長Arthur Sadoun在聲明中說，由於公司的營運模式，讓公司得以連續第三個季度交出雙位數成長；與此同時，客戶正轉向第一方的數據管理，以及數位媒體和商業的轉型，陽獅將從中獲益。

儘管通膨高漲，全球經濟放緩，但該集團持續獲得成長動能，在七月錄得史上最佳的業績表現。

執行長在記者會上表示，現在要對2023年提出財測，還為時過早；關於客戶的削減成本，集團目前還看不到影響。

陽獅的數位和數據驅動型業務Sapient和Epsilon，在第三季分別成長18.1%和13.9%。

作為李奧貝納廣告(Leo Burnett)和上奇廣告(Saatchi & Saatchi)的母公司，陽獅第三季的本業營收為成長10.3%，遠高於分析師預測的成長5.1%。

今年以來，陽獅集團的薪資水準平均提高了7%。該公司表示，將對半數員工發放一周工資的一次性獎金，以協助他們應對高通膨。