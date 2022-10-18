霞喀羅國家步道是北台灣秋冬楓紅季節熱門的生態旅遊動線，為應今年紅葉季節及期間大量登山遊客的到來，並維護步道沿線的自然景觀、生態資源，兼顧遊客自然體驗品質，新竹林管處針對白石駐在所周邊宿營地已完成提升服務品質的整備工作，包括16公里坍方處搶修工作、營位重新規畫、簡易廁所更新、設置宿營地示意圖牌誌等。

新竹林管處已在白石宿營地規畫60個營位，除由合作的登山協作團體提供30個營位服務外，其餘30個營位開放一般遊客現場登記宿營。因宿營地空間有限，新竹林管處呼籲民眾考量自身體能狀況，可於步道中途折返，晚間住宿尖石鄉或五峰鄉的部落民宿，在欣賞美景的同時也不用擔心宿營問題。

為了避免過多遊客衝擊白石駐在所周邊環境，影響宿營品質，新竹林管處已規畫霞喀羅國家步道白石駐在所周邊宿營地登記系統近期上線，供簽署合作備忘錄的登山協作團體登記資料，以便現場管理。至於一般遊客，則採鼓勵及宣導遊客能於進入前主動上網登錄資料，能有效得知紅葉旺季的到訪人數。

登山遊客若有宿營需求，也可分散於步道沿線各駐在所適當場域紮營，以分散人潮。白石駐在所宿營地腹地有限，現場管理工作，林管處委由新竹縣尖石鄉養老yulu人文生態發展協會管理。遊客及協作使用營地必須依管理人員安排。並提醒山友，相關廚餘及垃圾需自行攜帶下山。

霞喀羅國家步道白石駐在所曾有台灣黑熊出沒的紀錄，為避免人熊相遇的危險，新竹林管處請遊客不可棄置廚餘，以防黑熊覓食接近。若與黑熊遭遇，應保持鎮靜，避免尖叫奔跑。新竹林管處已備妥防熊噴霧供現場管理人員使用，以備緊急情形使用。