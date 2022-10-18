俄烏戰爭爆發讓通膨危機更難解決，企業獲利受到嚴重侵蝕，不得不縮減支出甚至轉移生產地避免衝擊，中歐及東歐也成為跨國企業鎖定的目標，在經濟前景低迷之際，這些地區反而獲得企業鉅額投資與人才招募機會。

路透社報導，捷克布拉格、波蘭華沙及匈牙利布達佩斯一直以來都因「高CP值」成為西歐、美國大客戶的重要後勤地點，提供外包與離岸服務，範圍相當廣泛，包括軟體開發、客服、資料處理及研究等項目。

如今，由於西歐、美國的通膨狀況相當嚴重，跨國企業擴大在中、東歐的投資，來自美國矽谷的Pure Storage快閃儲存軟硬體開發商，打算在布拉格中心增加1倍的人力，未來2023至2024年內還打算再增加1倍，在全球景氣不佳的背景下，拓展幅度相當驚人。

此外，商業服務業也成為中歐與東歐經濟發展的重心，今年該產業的就業成長率為11%，明年將達到13%。報導提到，近年工資差距雖然已經縮小，但對企業而言，成本仍會下降30至50%左右，因此優勢仍然存在。

外包服務公司Teleperformance執行長Lukasz Gebski表示，「德國與法國等市場的工資壓力不斷上升，但在波蘭，我們有很多會說外語的年輕人，成長空間仍相當大，而且西方還會受到通膨干擾。」

全球景氣低迷之際，捷克今年的國內生產毛額（GDP）成長率約落在2.3%，明年下修至1.1%；波蘭則從今年的4.7%降至明年的1.4%，但商業服務業成為經濟發展的一大亮點。