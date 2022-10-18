歐美國家不斷有與中國進行經濟「脫鉤」的聲音，哈佛大學甘迺迪政府學院教授康義德（Edward Cunningham）認為，討論這件事必須以更宏觀、多元的視角去了解，因為實際上仍有許多服務貿易業及與科技無關的產業持續在中國進行發展與部署。

由哈佛大學甘迺迪政府學院、台灣大學中國大陸研究中心主辦，立委江啟臣與何志偉協辦的「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，今（18）日於立法院登場，康義德出席會議時做上述表示。

康義德從政治經濟的角度出發，針對學界關於中國與國際互動「脫鉤」（Decoupling）一事進行分析。他表示，在俄烏戰爭之後，很多學者認為現在的中國由於國家高強度的管制，因此逐漸與世界各國發生互動上面的脫鉤。

但是康義德指出，必須要思考這種脫鉤所指涉的是：一、何種產業；第二，了解雙邊外交關係如何影響這個脫鉤的行為；最後，則是應該要了解國際企業面對中國與其他國家之間的關係會做出何種應對。

康義德強調，雖然中國現在看似有越來越多產業離開，但必須要注意的是，就服務貿易業以及與科技無關的產業，實際上還是有許多企業持續在中國進行發展與部署。所以在談及脫鉤問題時，必須以更宏觀、更多元的視角去進行了解。