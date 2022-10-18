進典工業(6843)第三季接獲石化、鋼鐵、電廠訂單，第三季獲利有望超過上半年；且由於在手訂單明確，訂單能見度到明年上半年，金額接近6億元，主要燃氣電廠及半導體需求成長，2023年持續樂觀。

進典工業指出，閥門一直是沒有終點的剛性需求產業，在環保規範嚴格及全球供應鏈結構之改變需求下呈長期增長態勢，工業閥門不僅需求量增加，對於嚴苛製程的閥門同步增長。進典投入閥門產業47年，擁有精密製造能力及關鍵技術，利用HVOF高速火焰曲面噴塗、Ra0.08級研磨技術及金屬密封技術及球閥產品可耐超高壓CLASS 4,500等關鍵技術，可延長產品在嚴苛製程環境之使用壽命，達到嚴苛製程條件下之抗磨耗、抗腐蝕、零洩漏效益，協助客戶降低逸散性及碳排放問題，廣泛運用在各產業核心製程。

進典不以代理或代工為其經營模式，而聚焦於JDV品牌推展、高階球閥及蝶閥研發、精密製造技術、深入材料應用、研發環保節能產品等，做精做深做專之職人精神，進典擁有34項專利及190多項國際認證，並取得超過15家國際大廠合格供應商名單，與兩百餘家國際大廠使用實績，例如已連續五年取得中國大陸中石化進口閥門框架協議名單、近期不僅切入美國電廠供應鏈，更獲得台積日本熊本廠新建案及澳洲最大能源公司訂單，顯見JDV品牌已在國際市場發光發亮。

進典打造全球控制閥知名品牌，以台灣作為主要研發及生產基地，國際化布局，包括設立新加坡及美國公司，投資瑞士製藥化學閥門公司，未來將持續深化大陸市場外，更擴大與全球半導體供應商合作及掌握美國電廠能源建設商機。

法人估計，該公司今年底各產業營收比重分別為石化占比36％、燃氣電廠21％，半導體20％，鋼鐵5％，製藥化學10％。第三季接獲石化、鋼鐵、電廠訂單，7、9月毛利超過40％，單季獲利創下歷史新高，每股盈餘達1.6元左右；前三季估計毛利率約35.3％，每股盈餘3.12元，全年營收可望上看9.5億元，年增2成，每股盈餘3.8元，創下新高。

進典訂單能見度到明年6月，在手訂單已經超過預算三分之一，希望今年底到二分之一。由於大陸石化廠目前需求保守，明年石化業營收貢獻估計持平或小幅減少，燃氣電廠及半導體訂單強烈，預估兩個產業營收占比都會提高到25％，明年營收、獲利續創新高。