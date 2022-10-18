新加坡總理李顯龍18日表示，對於中國大陸加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)一事，目前尚未達成全體成員共識。不過，新加坡單方面相信，北京政府應該具有滿足入會規定的條件。

目前，在這個CPTPP組織內，像是澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡以及越南，這11個成員國之間已經移除95%關稅。

包括英國、中國大陸、台灣、厄瓜多以及哥斯大黎加，還等著要加入CPTPP。在脫歐後積極尋找全球新貿易合作對象的英國，申請進展最快，2月傳出，最早有機會在2023年正式入會。

中國大陸目前申請卡關，其中之一的原因是，澳洲對自己這個最大貿易夥伴，是否能符合自由貿易持保留態度。同時，澳洲也疾呼北京政府在雙方外交爭端上，先取消一連串加諸在澳洲商品上的制裁。

李顯龍接受路透社採訪時表示，前兩天去澳洲參加年度領導峰會時，自己能理解澳洲的看法。如果中國大陸能加入CPTPP是好事一件，北京政府或有可能透過談判來完全滿足申請入會要求。

今年擔任CPTPP主席國的新加坡也認為，因為加入需要共識決，也就是中國大陸一定要爭取現有成員國悉數同意才行。不過，李顯龍不認為現在全體有達成共識。

英國申請案很順利正在進行，故CPTPP也要求後來想入會的新成員，一定要遵守該組織對貿易承諾所展現的模式。不過，澳洲政府貿易部門上周接受日經新聞訪問時，卻表示不相信中國大陸入會後，會產生什麼樣的願景。

其實中國大陸與澳洲之間的關係，一直都不怎麼樣，不過為了入會，中方在2021年曾尋求澳洲議會支持此申請案，當時曾描述中澳雙方之間巨大的貿易活動，但未提及中對澳祭出高達數10億美元的懲罰性制裁。

2017年，在川普總統執政下的美國正式退出CPTPP的前身TPP(跨太平洋夥伴協定)。現在的CPTPP其實主導國家是日本，美國雖不再跟這組織有任何瓜葛，但外界難免會有政治聯想，中國大陸現在無法順利入會，會不會跟美國扯上關係，尤其在美方全力圍剿中方之際。