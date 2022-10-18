多數人一輩子可能只會買一次房子，對於房市交易法規並不瞭解，有些投機客就會利用這點，說服民眾配合「低報」實價登錄，藉由作假價逃漏稅、賺取黑心錢。永慶不動產台南安平加盟店經紀人許原瑋就曾遇過類似案件，但他秉持永慶房產集團誠實服務理念，不惜將已到手的成交機會推掉，拒絕配合投機客賺黑心錢。

原本在南科從事製造業的許原瑋，因為收入及發展性有限，讓他興起轉職的念頭。在多方了解過後，決定挑戰能創造高薪、且能經營一輩子的房仲經紀人工作，加入了永慶不動產。

許原瑋成為房仲經紀人轉眼已經八年，一路以來，因堅持集團「先誠實再成交」理念，拒絕掉許多配合投機客賺快錢的機會，曾有新進的學弟問他，和投機客合作賺得比較多，同業都在做，為什麼我們不做？

許原瑋說：「身為房仲經紀人，我們的職責是居間為買賣雙方以合理、合乎期待值的完成交易，不是從中牟取暴利。」在他的房仲生涯中，對於誠實的堅持從未動搖，始終如一。

「雖然有房貸要繳錢、養家生活也要錢，誰不希望賺更多？但如果配合投機客賺了黑心錢，一來良心過不去，二來若產生交易糾紛反而更麻煩！身為房仲除了賺錢，看到客戶圓滿成交的笑臉也是無可取代的成就感。」堅持只賺合理且合法的錢，讓許原瑋獲得客戶高度信任，造就專任委託比直逼五成。

許原瑋(左二)堅持不炒房、不作假、不隱瞞的原則，只賺合理且合法的錢。(圖/永慶房產集團提供)

拒絕配合造假 嚴守房仲道德底線

許原瑋進一步分享，去年底遇到的案例。買方客戶李先生(化名) 來電詢問位於台南市區的預售屋案件，在介紹該社區高樓層物件時，許原瑋得知買方曾在其他房仲同業下過斡旋金，但因價格談不攏、最後並未成交。李先生對此社區情有獨鍾，決定再次下斡旋，希望這次許原瑋可以幫他買到。然而，在協商過程中，許原瑋發現賣方與同業房仲配合，要求買方「低報」，將實際成交價低報近百萬到實價登錄的方式，來規避45%的房地合一稅。

許原瑋眼見此案可能帶來法律上的風險，進而向買方說明：若答應屋主要求造假低報，交屋後若欲移轉物件，房地合一稅會面臨到更高的稅基，很可能需要負擔45%高額稅金，不僅有偽造文書的嫌疑，此作為更是直接助長投機客炒房的惡劣行為。

李先生表示，當初該同業房仲確實有提到「做假價」的事，但並未詳細告知可能帶來的風險，再加上自己不熟悉房市交易規範，也沒有購買預售屋的經驗，所以當下沒有婉拒對方的要求。

許原瑋也坦白告知李先生，不炒房、不作假、不隱瞞是他絕不違背的原則，更不會為了達到業績目標、或是為了得到更多的委託案件而配合鑽漏洞，若李先生堅持購買的話，則請另覓他人服務。

對於許原瑋拒絕承接的作法，李先生起初非常不理解，因為沒聽過房仲竟然會主動放棄賺錢的機會，但在理解許原瑋的堅持後，李先生選擇放棄該案件，為自己免去觸法風險，同時也建立起對許原瑋的信任，委託其繼續為其尋找房子。

永慶不動產台南安平加盟店的同仁們皆秉持著「誠實服務承諾」為客戶服務。(圖/永慶房產集團提供)

誠實告知、貼心服務 助客戶圓滿成家

「誠實告知客戶房屋資訊，是房仲本來就該做的事！」許原瑋堅定表示：「放棄配合作假價雖然可能會失去賺錢的機會，但我不短視近利，只要持續以誠待客戶，相信未來依然有成交機會。」

由於李先生是在台南工作的外地人，想讓小孩就近讀書，因此選擇在台南置產，加上想住新房子，大致以看新成屋、預售屋為主，看房過程中遇到物件問題都會請教許原瑋，他也會如實的從屋況、價格、學區等面向，提供完整成交資訊、及專業建議。

經歷好幾個月的耐心尋找，原本堅持購買新屋的李先生，遲遲找不到合適的物件，因此許原瑋協助重新審視他的購屋需求，從地點、價格、坪數、學區、自備款及貸款等面向深入分析，發現一個屋齡二十多年的中古大樓十分符合需求，帶看後，也讓原先謝絕中古屋的李先生非常滿意、決定購買。不僅如此，李先生更幫忙介紹欲購屋的朋友給許原瑋，讓許原瑋真實體會到只要堅持誠實真心的服務，圓滿成交機會一定會出現。

俗話說「物以類聚」！許原瑋笑說，除了本身的堅持，永慶加盟四品牌今年八月宣告的「誠實服務承諾」，更是永慶不動產台南安平加盟店每位經紀人的日常作業，跟呼吸、喝水一樣自然。而店東林宏更是再三叮囑：「房仲經紀人肩負著客戶買賣房的夢想，需要光明正大且踏實的工作，買賣房子前誠實告知，才能避免成交後的各種反悔和不圓滿，千萬不要因一時的貪念為自己的人生留下汙點。」