不少人確診康復後，竟出現「腦霧」等後遺症，身體容易倦怠，而且記憶力下降，復原期又不知有多長，嚴重還可以影響生活，營養師分享9種超級食物，例如菠菜、芭樂及酪梨等，除了能幫助粒線體對抗自由基氧化，還有助促進血液循環。

營養師劉馥萱在個人網站指出，腦霧並非疾病，而是描述腦部出現一系列認知功能障礙的綜合症狀，除了是新冠肺炎後遺症之一外，也可能是特定疾病的前兆，例如腦部慢性發炎、偏頭痛、阿茲海默症、甲狀腺疾病、糖尿病等，另外荷爾蒙改變、長時間處於壓力環境、缺乏睡眠及飲食不規律都可能造成腦霧。

若出現腦霧時，身體容易注意力不集中、健忘、記憶力下降、倦怠、反應遲鈍、憂鬱焦慮、睡眠障礙、頭痛、頭暈等，而且腦霧目前尚未出現特定治療藥物，復原時間也不確定，當粒線體缺乏營養時，就容易出現腦霧狀況，想要治療腦霧可以透過飲食改善，還要養成運動習慣，減少壓力來源與改善睡眠品質等。

●9種能夠改善腦霧的食材

1.菠菜

波菜富含維他命、礦物質，還有抗氧化物質，例如類黃酮、穀胱甘肽、維生素C和維生素E，能夠有助於粒線體對抗自由基氧化。

2.海藻

海藻富含活化大腦的營養成分「DHA」，還有硒與鎂等抗氧化營養素，都是粒線體作用過程中，不可或缺的礦物質，與蔬菜相比，海藻的硒與鎂含量多了10倍以上。

3.鮭魚

鮭魚含有豐富的DHA，是維持大腦健康的關鍵，而且鮭魚也能提供優質蛋白質，作為體內合成穀胱甘肽的原料，另外還有高含量的輔酶Q10，是粒線體轉換能量的重要元素，有助於能量代謝更流暢。

4.芭樂

芭樂含有維生素C，是強效抗氧化劑，而且維生素C含量比檸檬還高。

5.苦茶油

苦茶油擁有「東方橄欖油」之稱，是優質的油類來源，富含維生素E和單元不飽和脂肪酸，能有效降低自由基引起的發炎反應。

6.綠茶

綠茶中含有植化素「兒茶素」，屬於類黃酮素的一種，有抗氧化的效果，減少粒線體遭受氧化傷害，具有保護神經的功效。

7.酪梨

酪梨含有優質的單元不飽和脂肪酸，有助於促進血液循環，使更多氧氣輸往腦部，還富含維生素E、穀胱甘肽，能夠幫助其他抗氧化植化素吸收，在國外還有研究顯示，酪梨能增進健康年長者的認知機能。

8.花椰菜

花椰菜含有蘿蔔硫素、芥蘭素（I3C）等植化素與穀胱甘肽，能夠提升抗氧化力，還含有膽鹼，可以幫助神經細胞傳遞。

9.杏仁

杏仁同樣富含單元不飽和脂肪酸，能夠促進腦部血液循環，還含有鈣、鎂、鉀等營養素，幫助神經傳導，及維生素E、穀胱甘肽等抗氧化營養，有助於人體維持記憶力與專注力。