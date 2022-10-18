追逐光影、舞動人生，是這名年輕人生命中最重要的兩件事，根據中新社報導，今年24歲的台灣青年楊昕達，是兩岸婚姻家庭的後代青年，父親是台灣人，母親是廣州人，從小學二年級開始便跟隨家人的步伐來到大陸，而從事戲劇工作的母親，也帶給楊昕達對於藝術產業的啟發及興趣，從小便喜愛拿著相機拍攝記錄生活。

將興趣轉變為專業，楊昕達成功考取了南京大學新聞傳播學院的廣播電視學專業，踏入了專業影視的求學生涯，期間他擔任5年南京大學官方宣傳片的導演，也擔任120週年校慶校友晚會的執行導演。楊昕達表示「南京大學給予的滋養不僅是技術上的提升，更在於人文情懷的薰陶，如何用更有溫度的視角看世界，懷著這樣的心態，拍攝了紀錄片《向南》(三部曲)，講述當代大學生學成返鄉、回饋社會的真實經歷。」

畢業後的楊昕達想起了另一個興趣「街舞」並於2021年與朋友開立了名為「舞島」的街舞社，寓意將打造城市中以舞會友的棲息地，他提到街舞幾乎伴隨著他整個成長經歷，在小學因為好動被家人送去學習街舞，從此愛上了街舞並堅持到現在，同時這也是他首次創業，從找場地、舞房裝修再到招募學員等工作，他都親力親為完成，開業至今已有超過500名學員，規模也還在擴大中，而在這期間所做編舞，屢次在國際賽事中獲獎得到肯定。

楊昕達於舞島練舞房裡沖調飲品。(圖／旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

長時間在影視及舞蹈兩者切換，楊昕達突發奇想，覺得兩者是共通的，都是將影像與舞蹈作為媒介，去傳遞人的思想與情感獲得共鳴，並嘗試將兩者結合創作跨界的藝術作品，拍攝製作了《靜止與躁動》講述廣州一對罹患漸凍症卻依然熱愛街舞的兄妹，與病魔抗爭的故事，即便最後身體無法動彈，仍然熱愛舞蹈、熱愛生命，這部街舞短片將編導、敘事及編舞作了整合，因其獨創的表演方式及感人的情節，在北京國際舞蹈影像藝術季上獲得最佳表演獎。

楊昕達於練舞室教導舞蹈。(圖／旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)。

於此同時楊昕達有了更多創業的靈感，籌備在南京台灣青年創業學院開設影視工作室，尋找興趣與創業結合的更多可能性，他提到廣州與南京就像他的第二個故鄉，這裡有羈絆、有朋友，有情感聯繫，未來也會繼續在影視和舞蹈上譜出他的夢想。