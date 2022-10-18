財政部預計下周二（25日）公開招標新一批都更分回宅，為位在捷運台電大樓站附近豪宅「冠德羅斯福」20戶，據知，附近市價每坪大約130萬元，皆屬於大坪數，估計每戶總價將突破億元。

國產署都更分回宅，目前舊分回宅僅剩下台北市大安區「耕曦」、萬華區「全坤威峰」現在僅剩下2戶與1戶店面，以耕曦店面來說，已經流標22次尚未標脫、而全坤威峰店面也有7次標售紀錄未能標脫，國產署將改為標租，尋求國有不動產再活化的機會。

近期國產署都更分回宅，有兩大建案，其一為台北市中正區的「冠德羅斯福」，分回20戶、20個車位，預計在10月25日公告招標，國產署打算一次標售；另為位於新北市汐止區「筑丰陽陽」，目前新北市政府正辦理都市計畫變更通盤檢討作業，等座落基地使用分區變更為可建築用地時，才能下一步的計畫。

據了解，冠德羅斯福鄰近捷運台電大樓站，該樓最近的交易價格每坪上看130萬元，估計每戶總價有約億元等級。

立法院預算中心報告顯示，國有非公用土地參與都市更新後所分回的房地，除供地方政府作社會住宅及標租外，其餘房地國產署均予標售以充裕國庫。

惟未標售前國庫署需支付水電費及管理費，到今年8月底止累計已繳納3502萬餘元，2023年度預算案續編列335萬1千元。立法院預算中心建議，允宜妥善規劃持續辦理標租或標售作業，俾有效去化都更案分回房地，以利增國產運用效益。