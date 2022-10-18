蔡政府年底選舉繼續採「抗中保台」，效應是否遞減？台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，又不是大選，民進黨要強勢運作抗中保台沒道理。

此外，經歷中共二十大後，前台北市副市長丁庭宇則表示，「中國大陸已經告訴你，就是要動武，這跟以往態度差別非常大」；他說，現在大陸若被逼上牆頭，是會打台灣的；國民黨目前無法找出生存空間，那就是什麼都沒有了，國民黨要找出新主張，且要很小心。

台灣民意基金會今天公布10月份「修憲公投、政黨感情與選舉競爭」民調，邀請前台北市副市長丁庭宇、前民進黨立委林濁水等與談。

游盈隆認為，這次選舉有兩大問題，主要是民進黨失能，沒有在各縣市規劃選戰主軸與政策，國民黨有很多縣市是現任縣市長爭取連任，這是最大王牌，民進黨的挑戰者都不是很優秀，誰提名就誰負責。

他說，就像民進黨台北市長參選人陳時中從防疫神壇一下凡，就選台北市長，現在都不知道選戰步調是什麼？如果第一次參選的政治素人，民進黨又沒有給指引，要有多好表現很困難。

游盈隆也提到民眾黨前不分區立委蔡壁如論文件事情處理很好；他說，不到一天就辭去立委職務，社會應該會站在肯定立場，「蝮蛇螫手，壯士斷腕」的做法，「有Guts」，短期內對民眾黨有止血效果。

這次關於台灣人的政黨支持傾向，33.5％支持民進黨，18.6％國民黨，15.8％民眾黨，3.3％時代力量，2.6％台灣基進，0.7％其他政黨合計，25.1％沒特別支持哪一個政黨。

丁庭宇認為，民眾黨慢慢吞噬國民黨，因為柯文哲反應比較快；不過林濁水認為，民眾黨為何民調支持度起伏大的原因是，黨主席柯文哲個性不穩定，柯變來變去怎麼期待民眾黨穩定。