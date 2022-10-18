宜蘭縣長林姿妙今（18日）指示消防局派遣25位救災人員，徒步行走驚險的坍崩路段，將物資以背負方式運送至山莊。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙今（18日）指示消防局派遣25位救災人員，徒步行走驚險的坍崩路段，將物資以背負方式運送至山莊。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙今（18日）指示消防局派遣25位救災人員，徒步行走驚險的坍崩路段，將物資以背負方式運送至山莊。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受尼莎颱風影響，宜蘭縣大同鄉明池山莊聯外道路中斷，空勤總隊今再次取消空投物資，為載運物資、藥品及油料提供受困明池山莊的民眾使用，縣長林姿妙今（18日）指示消防局派遣25位救災人員，徒步行走驚險的坍崩路段，將物資以背負方式運送至山莊。

林姿妙17日晚上召集相關單位，為載運物資、藥品及油料，提供受困明池山莊的民眾使用，擬定空運及陸運等多重方式；原訂今早7時進行空運作業，但氣候不佳再次延後；林姿妙獲知空運延後，即指示消防局派遣救災人員，盡快以徒步方式將物資送進明池山莊。

消防局說明，共派出9車26人，運送柴油桶40公升、藥品、物資，上午11時許由台7線84K中斷處前進，除84.1K至84K處有怪手協助開道外，其餘路線皆由救災人員利用繩索等工具徒步前進，一路上驚險萬分，預計步行20公里至66K處的明池山莊，目前至台7線79K處，但沿線坍方狀況嚴重，難以估計到達時間。

另，縣府衛生局昨晚依據受困的19位慢性病患及1位癌友，透過病患雲端藥歷及虛擬健保卡，緊急備藥；其中，因癌友緊急需用藥，委由四工處3位山地青年一早便以徒步方式運送，其餘則由縣府救災人員配送，目前3位山青已與救災人員於台7線81K處會合。

四工處說明，今稍早全力動員機具人力搶修，英士路段台7線84.1K 100公尺路基流失的災點已搶修通過，其台7線74K明池路段及81.6K、83K排谷溪路段3處發生路基流失缺口，長各約80、60、90公尺，現場搶災難度增加，預計10月31日搶通。

四工處表示，為協助運送明池山莊柴油需求，上午7時40分已請3位山青利用爬坡方式從台7線84.3K路旁小徑出發，以人力背送20公升油料1桶及1袋癌症患者藥品，目前已與消防局人員會合。