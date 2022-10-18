總在螢光幕帶來歡笑的楊繡惠，日前在高點綜合台《震震有詞》分享家庭、感情觀及演藝生涯，她說經歷過接演女主角後卻遇到開拍當天換角、被導演言語性騷擾，面對每一段感情都十分認真投入，但不是被劈腿就是遇到恐怖情人挾持，楊繡惠坦然表示，「只要父母能夠開心過日子，就是我一生的滿足。」

楊繡惠從16歲出道賺錢至今早已財富自由，她回想自小家境不好，他的父親也是演藝圈前輩阿西，早期工作不穩定，靠母親修改衣服拉拔孩子們，直到父親跟脫線組成喜劇二人組走紅，成長過程學到父親的說學逗唱功力讓她進入秀場、開拓演藝圈生涯。

楊繡惠日前在臉書上宣布「不拍八點檔、不錄製外景節目」引起一片愕然，她解釋：「從以前就覺得拍八點檔是要用命去換錢！」回想以前拍八點檔到半夜兩點回家盥洗、四點要出班，累到邊開車邊捏大腿提神，依照劇組給的外景地址導航卻導到毫無人煙的靈骨塔，長期以來的壓力讓她再也不想接八點檔演出。母親看楊繡惠錄製外景節目時跟年輕人拼搏，也勸說她「妳年紀大了不要跟年輕人拼。」讓她下定決心不接外景節目通告。

楊繡惠在秀場時期因為表演，總是穿著清涼，「客人酒後亂性衝到舞台上想抱我，當時是許不了大哥攔下那客人救了我。」進入演藝圈熬了幾年，終於從一兩句台詞的丫鬟晉升到女主角，「接下《天眼》女主角後，我把台詞背得滾瓜爛熟，連路人的詞都背很熟。」卻在開拍當天被導演說外型不適合，也曾被新戲導演言語性騷擾問她「妳還是處女嗎？」氣到讓她飆罵三字經，雖然事後導演打圓場稱是誤會一場，但她的戲份也從30多集被刪減到僅剩5、6集。

經歷過秀場、演藝圈的人生百態，楊繡惠在受委屈後都對家人報喜不報憂，更為了讓父母享福買車買房，如此孝順的她也渴望有段穩定的感情，她說每段感情都十分投入，像是幫開酒店的男友，自己到店裡當公主幫客人倒酒、按摩店人手不足跑去充當按摩師，但卻被男友劈腿。更恐怖的是有一任男友是恐怖情人，持續電話騷擾一年多，分手後等著楊繡惠下班將她挾持到摩鐵，她趁空檔逃走被對方拉扯到隔壁暗巷，「他猛捶牆壁逼問我為什麼不愛他，為什麼不跟他交往？」逃回家後楊繡惠嚇得趕緊報警。

談過幾次戀愛沒有好的結果，楊繡惠說：「現在對感情很灑脫，我一個人也很快樂。」她笑稱自己年過半百，開始認真思考有沒有善待過自己？！「只要家人快樂我就快樂，但現在我要開始愛自己。」節目最後她期許以後的自己：「這輩子太多顧慮而有所包袱，像是考慮太多錯過太多感情，下輩子要放手一博去追求過快樂的人生，愛自己愛家人愛身邊的人，但不要太辛苦。」