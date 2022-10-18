林軒任表示，「血液透析」患者平時若配合醫護人員指導練習，操作時間不到10秒鐘即可完成。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

林軒任說，「腹膜透析」的患者可先停止機器透析，分離洗腎管路後，跑至安全處再放液即可。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

近來地震頻傳，腎友們相當擔心洗腎過程遇到緊急災害該如何應變，病友也關心遇到火警該如何逃生？亞大醫腎臟科醫師呼籲，洗腎當下萬萬不可自行拔針，以免造成氣栓導致生命危險，血液透析患者應聽從護理人員指示，腹膜透析患者則盡快停止機器運作，即可暫度難關。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，洗腎通常分為「血液透析（洗腰子）」及「腹膜透析（洗肚子）」，前者是利用血液透析機將血液抽出過濾毒素與多餘水分，再將乾淨血液循環送回體內，一般會在醫院或診所執行；後者則是在腹膜腔注入透析藥水，透過擴散作用清除毒素與移除水分移除，患者可在自行在家中執行。

林軒任建議，洗腎過程若發生地震、火災等緊急災害時，「血液透析」患者可第一時間按下血液幫浦機的暫停鍵，再將血液迴路管上四個管夾鎖緊，夾住動靜脈端後，將管路與機器儘速分離，若患者平時能配合醫護人員指導練習，操作時間不到10秒鐘即可完成；至於採用「腹膜透析」的患者，則可先停止機器透析，分離洗腎管路後，跑至安全處再放液即可，短期內可減為每天兩次腹膜透析。

林軒任說，無論是血液透析或腹膜透析，患者都不可以自己亂拔針，否則可能會導致大量出血或空氣進入循環造成氣栓，進一步造成生命危險；若真的遇上地震來得快又嚴重，患者無法完成上述操作流程而決定拔針逃生，拔針時需直接用力壓住針點加壓止血，以降低氣拴風險，避免生命遭受危害。

林軒任也補充，地震後如果造成重大損害，患者完全不能進行透析時，務必注意調整飲食習慣，包括避免高鉀或過鹹飲食，可多攝取高熱量、高油脂食物，每天限水500至1000cc，服用軟便藥或輕瀉劑，保持腸道暢通以避免便秘，並且準備一週用量的必要性用藥如高血壓、心血管疾病、糖尿病、降鉀藥粉等，暫時度過強震後的空窗期。