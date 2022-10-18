越南近期下跌後進入震盪築底階段，指數在1,000點附近心理關卡，形成短期底部，10月起進入第三季財報發布期，市場將開始審視企業明年成長性，目前大盤評價低於中長期平均值，股票收益率明顯提高，尤其本益比續低，已陸續吸引中長線資金及大股東進場布局。

日盛越南機會基金研究團隊表示，觀察越南第三季GDP年增率為13.67％，製造業產值年增率也大幅成長13.02％，強勁的經濟成長力道，有機會提供股市上漲契機。此外券商機構預估，越南中產階級的消費需求將持續復甦，奢侈品等非必須消費類股與民生必需消費類股，均有望受益，大盤指數第四季或將在箱型區間震盪。

近期胡志明指數急跌，主要受聯準會（Fed）急速升息與國際股市震盪影響，現階段指數與年線負乖離已接近20％，且胡志明指數本益比約12倍，預估本益比將降至約10倍，低於金融海嘯以來平均，均凸顯中長線買點浮現。

日盛越南機會基金研究團隊指出，與東南亞其他國家相較，越南股市更顯高獲利、低本益比優勢，綜合考量外部環境波動風險，及越南堅實的基本面，同時外圍市場風險，極可能創造出越南股市底部進場、長期收成的良機，不妨運用定時定額，掌握越南長期多頭行情。