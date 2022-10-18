南投市139丙線（工業路），第2期新建道路工程，18日完工通車。（廖志晃攝）

南投市139丙線（工業路），第2期新建道路工程，18日完工通車。（廖志晃攝）

旺來園區聯聯外道路，18日舉行動土儀式。（廖志晃攝）

縣議員陳翰立

南投市139丙線（工業路），第2期新建道路工程從嶺興路延伸到樂利路，18日完工通車；工業路到旺來產業園區的聯外道路同時動土，預計明年9月完工。另外，139丙線第3期工程，預定直通名間鄉，未來將成為南投市外環的交通動脈。

139丙線2期工程通車典禮由縣長林明溱主持，立委許淑華，縣議員曾振炎、陳翰立、于秀英、張嘉哲、簡賜勝等人都到場見證。

林明溱表示，希望未來工業路能延伸到名間鄉，分散省道台3線名間鄉到南投市及南崗工業區的車流，目前計畫已送至公路總局審核；另外，縣府也持續爭取國道3號南投交流道下的福崗路，直接通往工業路，完善南投市外環交通網，讓到南投旅遊、上班民眾及貨物運輸，交通更便捷順暢。

許淑華表示，上下班時間，往返南崗工業區的主要道路經常塞車，因此她積極爭取工業路延伸開通，工業路2期新建道路完工，可以紓解台3線車潮；未來再延伸到名間鄉，可形成完整的路網。由於中部科學園區、工業區已趨近飽合，工業用地不敷使用，南投縣可發展低汙染產業，引進永續循環的綠色經濟企業進駐，成為中科產業鏈支援基地，創造就業機會，促進地方繁榮。

縣府為改善省道台3線南崗路壅塞情況，爭取139丙線開通，第1期工程經費4.5億元，已於前年1月通車；第2期工程總經費共4.5億元，包括用地補償費1.1億元、工程經費3.3億元，全長約1.48公里，路寬22公尺，配置雙向4車道，車道寬3.5公尺，限速時速50公里，因位於山坡地，考量水土保持及環境保育採用創新工法，在中央分隔帶下方設置5座滯洪沉砂池。

旺來產業園區位於南投市與名間鄉交會的八卦山台地，面積16.59公頃，現有的樂利路經國宅、五育高中、神木社區，預期旺來園區開始營運後，運輸及觀光車次將對交通及居民生活產生衝擊，因此，增設聯外道路銜接139丙線，總經費約1.3億元，包括用地補償費3753萬元及工程經費9514萬元，長度833公尺、道路寬度12公尺，將於明年9月完工。