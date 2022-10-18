林為洲會勘竹北市嘉豐非營利幼兒園門前人行道破裂情形。（林為洲競總提供／羅浚濱新竹傳真）

國民黨竹北市長參選人林為洲，近日接獲很多市民陳情，高鐵六路跟隘口三街交叉路口，無設置交通號誌，造成車禍頻繁，18日邀請相關單位與縣議員鄭美琴服務團隊實地勘察，強調竹北市道路和人行道應全面體檢，才能維護用路人安全。

林為洲指出，該路段時常發生車禍的主因是未設置交通標誌，汽機車如未依號誌禮讓，易發生搶道進而造成車禍。

縣府交旅處技佐陳俊仁說，該路段原有設置交通號誌計畫，因擔心設置交通號誌後，左轉隘口三街長度不夠，易造成塞車問題，所以暫緩實施。

縣警局則表示，高鐵六路左轉隘口三街已有兩組交通號誌，造成隘口三街直行車輛往往注意前方的號誌標示，忽略在行經高鐵六路時，未注意左右來車並減速慢行，間接導致車禍頻繁發生。

林為洲聽完相關單位的意見後，為顧及市民行車安全，建議縣府交旅處研議將隘口一街、二路、三街設置交通號誌，減少該路段車禍的發生。

此外，新竹縣議員參選人林祺軒及竹北市民代表參選人范佩瑤反映，竹北市嘉豐非營利幼兒園門前人行道破裂，恐造成孩童受傷，林鵃 洲也請相關單位會勘儘速解決問題。

林為洲說，人行道破裂主因是，家長在上下學接送孩童時，將機車騎上人行道，機車架起中柱後造成人行道舖面破裂。討論後決議設置交通桿防止機車騎上人行道，且立即將破裂地方補齊，後續請縣府研議是否重鋪路面，以避免破裂情形再度發生。