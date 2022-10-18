高雄市議會連續12年舉辦寒冬送暖活動，將於10月22日舉辦聯合送暖活動，共計1686個經濟弱勢家庭受惠。（柯宗緯攝）

高雄市議會連續12年舉辦寒冬送暖活動，將於10月22日舉辦聯合送暖活動，共計1686個經濟弱勢家庭受惠。（柯宗緯攝）

高雄市議會連續12年舉辦寒冬送暖活動，高雄市議長曾麗燕今（18）日宣布，將於10月22日舉辦聯合送暖活動，今年共計接獲1932件個案，經各地慈善單位的複審評估後，共計1686個經濟弱勢家庭受惠，另也攜手高雄郵局共襄盛舉，透過郵務士將物資送到偏鄉家戶。

今記者會不分藍綠都到場，包括國民黨議長曾麗燕、國民黨高市議員李雅靜、國民黨高市議員鄭安秝、民眾黨高市議員吳益政、民進黨高市議員簡煥宗等人與會。

曾麗燕提到，新冠肺炎疫情衝擊民生及內需型產業，影響基層民眾就業及日常生活，疫情導致家戶主要照顧者的工作及減少收入，因而生計受困亟待扶助，但因為政府資源有限下，議會善盡社會責任，登高一呼，號召民間資源協助受困市民。

議會今年攜手高雄市慈善團體聯合總會，動員大高雄各慈善機構及企業出錢出力，優先關懷因疫災影響工作或撫養兒少陷入經濟困境的弱勢邊緣家庭1686戶，針對弱勢邊緣家庭暖發每戶2000元物資券及飽食健康包，至於偏遠家戶方面則請郵務士協助運輸物資及飽食健康包。

高市慈善總會理事長張來川指出，今年共計接獲 1932件個案，經各地慈善單位的複審評估後，通過1686個經濟弱勢家庭接受協助，但其餘近300個個案若有需求，仍可到各食物銀行等站點領取物資。

高市議會舉辦寒冬聯合送暖活動，累計12年計扶助1萬7858戶經濟弱勢家庭。今年送暖活動，包括提供毛巾操、簡易電鍋料理教學、飽食健康包、義剪、義診、按摩舒壓等服務，並有公共衛生、社會福利諮詢、就業諮詢、心理衛生等宣導活動，也安排原住民、育幼院小朋友精彩歌舞表演。