晶圓代工龍頭台積電近期股價表現弱勢，一度下探395元再創波段新低，值得關注的是，台積電於10月啟動全球員工買股補助15%計畫，委託金控公司按月替員工購買股票，據悉購買均價達440元，等於參與補助購股的員工慘住套房。

台積電5月董事會核准全球員工購股計畫，於9月25日按員工意願從薪資帳戶代扣自提金，並在10月開始，按月替員工購買台積電股票，由公司補助15%，相當於員工可用85折買自家股票。根據自由時報指出，參與補助購股的員工購買均價達440元，等於全都慘住套房。

台積電先前指出，員工參與該計畫購買公司股票，並無賣出限制，預期不會影響股價波動，因為經估算即使所有員工參與購股，購買的股數占總體交易量比重低。

受費城半導體指數強彈帶動，台積電今(18)日股價反彈，終場收最高上漲10元來到407元。

台積電股東人數也創新高，至10月14日股東人數達147萬人，比去年底91.6萬多了55.4萬人。