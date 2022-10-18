韓國文化K-pop天團BTS，日前宣布將在韓國盡服兵役的義務，因為有偶像良好示範效果，BTS經紀公司HYBE在韓股交易的股票，18日也大漲7.8%。

在各個成員從軍之後，將2025年設定為BTS重回舞台的合體之年。Shinhan投資公司認為，BTS的銷售業績不會消失不見，之前已拍攝的內容以及寫真書集等產品，還會帶來很多利潤。

NH投資證券表示，作為票房收入最高的K-pop表演團體，BTS僅在2021年就產生約8800億韓元，約6.15億美元銷售量，高達經紀公司HYBE的1.3兆韓元營收7成左右。2020年BTS占比更高，是營收7960億韓元中的7300億韓元。

韓國政府估計，BTS的歌曲Dynamite，在2020年勇奪全美告示牌單曲榜(Billboard Hot 100)排行榜第1之後，包括化妝品和服裝等相關商品的銷售量與出口量，更是產生了約1.7兆韓元經濟效應。