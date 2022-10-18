政府近年來大力推動離岸風電產業帶動鋼構及相關防蝕塗裝產業需求，促使業界對於持有防蝕塗裝國際證照人才需求及技術知識的重視。在相關國際證照中，以FROSIO認證於風電產業及工業重防蝕中最被高度接受及認可，台船(2208)子公司台船防蝕科技在台船董事長鄭文隆要求推廣中文版下，誕生全台第一本中譯版授權教育訓練教材，並完成全球首場中英文FROSIO國際塗裝檢驗員的培訓暨認證考試。

本次考官由FROSIO董事長Trond Soltvedt親自擔任監考官，且歷經FROSIO官方嚴謹的閱卷處理，到上周才完全公布名單。台蝕公司總經理陳秋妏表示，此次辦理FROSIO塗裝檢驗員培訓暨認證課程，總計全國報考人員計有16名(依該總部規定最大開班人數)；學科暨術科總合格率達96.7％，也是FROSIO認證機構有史以來合格率最高紀錄，無論是學員、教師及主考官，都給予台蝕團隊高度評價。

由於FROSIO證照是防蝕界最高規格證照，目前國內擁有此證照者檢驗員並不多，加以該證照係全世界通用的國際級證照，因此，台蝕接受多方建議，研擬再開班認證課程。