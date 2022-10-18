為落實環保及促進永續發展，遠東商銀10月15日舉辦新北市貢寮區挖子海灣淨灘活動，由執行副總經理林建忠攜手百名員工撿拾海廢垃圾，以實際行動保護海洋和土地，為地球永續發展盡份心力。

遠東商銀表示，該行延續去年桃園觀音鄉富林溪口淨灘活動，今年第二度舉行淨灘活動，號召將近百名前線主管與業務員工共同參與，並提供補休，鼓勵員工以環保志工行動回饋社會。林建忠指出，淨灘不單只是清除垃圾，也希望透過每次的活動，讓員工藉此反思自身的生活習慣，養成珍惜資源、減少浪費的觀念，一同為減緩氣候變遷和環境永續努力。

處理完海灘的垃圾後，遠東商銀指並安排取得「和平島公園」委外經營權的宏岳國際總經理黃偉傑，分享海洋環境保護經驗，希望員工都能吸收環保知識，加入減塑行列，從日常生活中盡可能為地球減輕負擔。

除持續舉辦淨灘等環保活動外，遠東商銀指出，該行落實綠色營運，針對所有營業據點展開溫室氣體盤查，並於全新改裝的台北承德分行，以財富管理十樂品牌核心價值「樂益」為主軸，打造環保公益牆，與客戶溝通環保理念。

在金融服務上持續推廣無紙化兼具發展數位金融科技，讓客戶在行動銀行APP或網路銀行便捷地進行金融交易，同時推出綠建築房貸優惠專案等綠色金融商品，不斷透過金融本業的影響力促進環境永續發展，帶動客戶加入愛護地球的行列。