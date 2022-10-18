上周末台北市暴雨成災，台北市長柯文哲到外地輔選，還形容勘災是作秀，沈慧虹今批柯失言，也問高虹安是否認同「勘災作秀說」？對此，民眾黨新竹市長候選人高虹安回應，如何不讓勘災變成政治表演，確實是門課題，但更重要的是盡力做好事前預防工作。

針對沈慧虹18日問曾作為北市府實習生的高虹安，是否認同「勘災作秀說」？高虹安則回應，有些候選人現場是去拍英雄式照片，也有候選人穿皮鞋去勘災，「如何不讓勘災變成政治表演，確實是門課題」，有很多可借鏡檢討之處，而更重要的是盡力做好預防工作。

高虹安也指出，如何因應短時間內的強降雨，逐漸成為城市治理中的重中之重，過去幾年甚至到今年，新竹市也有數次淹水的慘痛經驗，因此她先前在宜居永續政見中，也納入海綿城市的概念。

高也說，因新竹市同時面臨缺水及淹水問題，「海綿城市」就是可行解決方案，讓城市在降水時可以吸水、蓄水，而平時則可利用收集的雨水。

她也舉例人口數與新竹市相近的愛沙尼亞首都塔林，全面推動市政服務數位化後，據估計，每年省下約2％GDP的行政成本，塔林更在2020年獲得桃園市主辦的智慧城市論壇全球首獎。

高虹安也說，海綿城市跟新竹通政見之概念原型，在國際先進城市廣獲好評，因此看到沈慧虹稱海綿城市或新竹通是失敗案例時，也不禁納悶，「究竟是多麼缺乏國際觀，才能說出這番言論？」