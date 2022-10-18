高雄一名林姓男子因違規遭警方盯上，沒想到他竟加速逃逸，被攔下後他神情緊張，員警直覺有異，質問他身上有無違禁品，他連3次堅稱：「真的沒有！」，但最後仍在皮夾內發現安非他命，但他還是狡辯「不知道何時放的」，甚至還希望員警網開一面，但訊後被依法送辦。

小港分局高松派出所員警於16日21時許執行夜間巡邏勤務，行經小港區高坪17路、高坪22路口，發現一名男子騎乘機車未依規定兩段式左轉，且見到警車後隨即加速逃逸，警方迅速上前攔查。

這名60多歲的林姓男子神情緊張不安，言詞閃爍，過程中還一直裝傻，員警直覺有異，不停質問：「口袋、車上有什麼？」他則從頭到尾連3次堅稱：「真的沒有！」，雖然他不斷否認身上有違禁品，但最後被仍發現皮夾中藏有1包安非他命，見罪證確鑿他還是說：「我不知道何時放的…那是安非他命的樣子」，見無法狡辯後，才承認持有毒品，但卻求員警網開一面。警方不為所動，依法當場逮捕林男，警訊後依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

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