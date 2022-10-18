，全阿里山鄉規模最大的老人食堂正式開張、啟用，部落長輩笑得開懷。（天主教中華聖母基金會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

歷時3年，投入公所申請的前瞻計畫、基金會對外募款經費等超過800萬元，全阿里山鄉規模最大的老人食堂正式開張、啟用。（天主教中華聖母基金會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山暖暖老人食堂社工提供長輩送餐服務。（天主教中華聖母基金會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

請的前瞻計畫、基金會對外募款經費等超過800萬元，全阿里山鄉規模最大的老人食堂正式開張、啟用。（天主教中華聖母基金會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

天主教中華聖母基金會與阿里山鄉公所攜手合作，歷時3年，投入公所申請的前瞻計畫、基金會對外募款經費等超過800萬元，將閒置的達邦村舊圖書館重新整修後，今在達邦部落頭目引領祈福儀式下，全阿里山鄉規模最大的老人食堂正式開張、啟用，一次能照顧達邦、特富野兩部落長輩。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，基金會在達邦部落扎根近15年，從設立長青活力站，後續引進交通接送車、到宅醫療和老人食堂，讓照顧網絡更加全面，尤其阿里山暖暖老人食堂增設無障礙坡道及廁所、廚房，一次最多可供近100人分餐點，規模為阿里山鄉最大，提供達邦、特富野兩部落獨老、兩老相依、行動不便等55歲以上長輩，或經社工評估有餐食需求者，每日提供新鮮現煮4菜1湯1飯，且經濟困難者皆免費。

「吃一碗麵要走路2小時」是部落真實情景，根據基金會服務統計，部落裡超過60％長輩白天獨自在家，餐食準備不易，75％長輩常食用反覆加熱隔夜菜，更有23％長輩患有3種以上病痛，無法久站處理食材，長期下來營養失衡，讓長者三高等慢性疾病狀況加劇。

為讓老人家在食堂吃飯，可以回想以前舊部落時的美好景象，基金會邀請鄒族藝術家們妝點食堂空間，木竹製品的層架、器皿，鐵件雕刻山林動植物等多元媒材，牆面彩繪部落神話故事、慶典、族人生活樣貌，另透過長輩票選，「minocu米諾築部落廚房」成為食堂貼近在地的別稱。

同為鄒族人的食堂廚師，使用高山在地食材入菜，搭配烹調創意，讓食堂長輩在「吃」也能有新奇的感受，為阿里山暖暖老人食堂注入獨一無二的生命力，今共餐的長輩忍不住誇「飯很好吃！人多，飯特別香」，希望可以常來食堂吃飯。

高齡92歲小惠bai（鄒語指奶奶）是食堂最年長的長輩，從家門口到食堂需走上陡高的鐵梯，天雨路滑時，踏出的每一步都是風險，讓bai曾經幾次在家門口跌倒爬不起來，另阿月bai是食堂服務的長輩裡，住家離食堂最遠，開車需走過連續蜿蜒近9公里山路，現在有交通接送、送餐服務後，阿月bai每天能搭車到食堂吃飯，工作人員也會親送一分餐點給小惠bai，即時關心長輩健康狀況，給予協助。

今阿里山鄉公所秘書高瑞芳、達邦社頭目汪啟德、特富野社頭目汪義福、阿里山鄉民代表會主席林清良、鄉代會副主席汪之龍、達邦村長莊有為及黎世宏等人為長輩添上熱騰騰飯菜，希望「用一個食堂，照顧一個部落」，讓長輩們在像家一樣的地方，找回營養與健康。