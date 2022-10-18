民眾欲點交內埔法拍屋，驚見焦屍與白骨。(警方提供)

內埔警分局17日晚間6時許接獲民眾報案指稱，內埔鄉嘉應路一處民宅發現一具白骨，警消獲報後立即到場處置，隨即又再3樓發現火光，當撲滅火勢，僅剩焦屍及白骨各一具，據了解，屋內為兩夫妻居住，至於事發經過，仍待警方釐清。

警方表示，經釐清案情報案人向警方表示，自己是該屋法拍得標主，日前到該處欲尋原屋主點交房屋，因見屋內燈亮、二樓窗戶未關，又大呼屋內均未獲回應，遂爬梯上二樓朝屋內查看，瞥見疑似白骨躺臥在屋內床上，這才嚇得報警。

警消人員當下決定破門進入瞧個究竟，正當準備破門進入時，三樓室內突竄火光，消防人員立即拉起水線灌救，將火勢即時撲滅，並進入屋內發現二樓床上躺臥白骨一具、再上三樓亦發現焦屍一具。

現場陳設擺放整齊，未發現有遺留遺書，亦未發現相關身份證明文件，也未有打鬥痕跡，爰依法先報請屏東地檢署相驗，後續內埔警分局持續釐清死者身份及死因。

內埔警分局長莊順智表示，警方會全力釐清死者身份，並追查死因，亦呼籲民眾珍惜生命，有困難可向警方求助或由警方轉介相關單位、團體協助解決困境。

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