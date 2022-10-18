弘道每年11月到隔年春節期間發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，提供獨居弱勢長輩一整年的關懷服務。（林良齊攝）

近年受到新冠肺炎疫情影響，為了避免遭受感染，許多長者出門意願降低，弘道老人福利基金會每年的「寒冬助老」也從過去的大圍爐，改成規模較小的陪圍爐，事前的採買則改成社工陪伴長者線上購物或是透過志工在大賣場直播給長者看，讓長者挑選其喜愛的食材。

弘道每年11月到隔年春節期間發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，除了提供獨居弱勢長輩一整年的關懷服務外，更撫配農曆春節的「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新」等助老服務，今年也推出「孤老童話」，想像公主王子都已年邁時，可能面臨的處境。

如主角之一的85歲阿嬤陳洪阿芍獨居在彰化縣鄉下已10多年，前年因要扶起跌倒的鄰居，結果自己也摔倒，導致其身體狀況一落千丈，但弘道老人福利基金會透過送餐、關懷等，關心她的生活起居，但因其租屋處房東不願意加裝熱水器，亟使現在每天仍要由工作人員燒熱水給阿嬤才能洗熱水澡。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，近年受到新冠肺炎疫情影響，許多長輩外出意願降低，但基金會持續提供服務，如改採線上購物、直播等「非接觸性服務」，也提供長輩採買的自主性，今年希望募集3000萬元、提供給全台逾萬名獨居弱勢長者服務。

捐款可洽弘道老人福利基金會官網。