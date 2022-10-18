全台規模最大淨零永續暨綠色能源展會平台「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」將於明(19)日於南港展覽館一館正式登場。本屆展會首次新增「台灣國際多元創能展」、「台灣國際淨零永續展」兩大全新展覽，納入更廣泛且全面性的零碳能源系統，共展出1,000個攤位，展覽規模成長40%、創下歷年新高，預計吸引萬名業者齊聚交流。主辦單位外貿協會及SEMI能源產業部於今(18)日舉辦展前記者會，邀請政府與產業意見領袖分別從政策、能源產業、企業用電三大面向切入，剖析台灣綠能轉型目標方針與機會，盼攜手產業共同邁向2050淨零轉型目標。

台灣國際智慧能源週是全台最具指標性的能源年度盛會，本屆展會聚焦五大展區，除「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」等再生能源發電主力外，更新增「台灣國際多元創能展」及「台灣國際淨零永續展」兩大全新展覽，期望導入國際技術能量與資源，推動台灣能源產業轉型升級。展前記者會上，各領域的再生能源指標業者分享最新的產業趨勢及未來展望。

台灣電力公司副總經理徐造華分析：「淨零永續將開啟電業新時代，穩定供電、節能減碳、成本合理化是台電追求的目標，透過供電端、電網端、需求端等三個面向，由低碳、減碳循序漸進地走向零碳未來。在能源朝向電力化的發展過程，也會形成新的生態系，衍生出許多的市場新機會。在積極開發替代新能源、碳捕捉、碳循環運用等技術的過程中，台電和產業界將有許多合作空間，透過產、官、學、研的攜手將有助加速實現淨零願景。」

「太陽光電展」參展大廠聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞表示：「綠電能源解決方案將是下個世代的科技產業，太陽能案場暨儲能系統已是國際認可之產業趨勢。為此，自2021年以來，聯合再生已陸續建置多套儲能系統包括調頻服務、削峰填谷、太陽能光電暨儲能、工業區涵蓋電網等各式應用。展望未來，期待攜手政府與國內外業者，共同建立各種儲能應用的實務經驗。」

「風力能源展」中指標國際開發商沃旭能源股份有限公司董事長汪欣潔指出：「對抗氣候變遷減碳已是全球共識，面對全球低碳經濟架構的來臨，台灣已提出2050淨零轉型目標與路徑，再生能源尤其是離岸風電的建置成為達成此目標的關鍵。因此，台灣需要加速綠能建置與健全離岸風電發展，導入具投資誘因的政策資源，提出符合未來產業趨勢的政策措施，以加速落實能源轉型與永續發展。台灣首座大規模風場-大彰化東南及西南第一階段離岸風場即將邁入完工階段並展開長達25-30年的風場運維作業，沃旭將持續攜手在地夥伴推動離岸風電發展、為在地社區創造長期價值，在台灣邁向淨零轉型的道路上，我們的努力只是剛開始。」

今年展覽規模翻倍成長的「智慧儲能應用展」參展業者台達電子能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華則表示：「再生能源與儲能結合，不僅能讓太陽光電輸出平滑化、穩定電網，也能讓新建案場充分利用土地與饋線，既有案場可縮短回收年限，創造再生能源業者、儲能業者、台電與社會成本四贏，儲能產業可望成為台灣經濟發展的新綠盾。」