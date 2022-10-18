高雄亞灣5.3公頃的「特貿三5GAIOT園區」招商案，是台灣史上投資規模最大公辦都更，由鋼管大廠高興昌(2008)聯手國城建設合組的智匯方舟合作聯盟得標，今日與高雄市政府舉行簽約典禮。此案總投資金額上看750億元，預計將在2023年開工，使用執照取得時間約為2027至2028年。

智匯方舟為國城建設與高興昌合組公司，其中高興昌持股約45%、國城55%。此次所得標是高雄亞灣5.3公頃「特貿三5GAIOT園區」招商案，南基地南側3025坪開發案，建蔽率60%、容積率630%，土地所有為台電公司與高雄市政府，住允許使用項目為：零售餐飲、辦公、旅館、會展、住宅(都市計畫變更開發住宅上限為50%)。

智匯方舟洪士庭董事長表示，由於工、料雙漲、居高不下，使得該案營造成本大幅上揚，從2021年與市政府簽約時預估106億元，至目前預估將達約140億。

國城建設強調，該案特別跨海邀請國際建築大師安藤忠雄合作，不僅是建築外觀，公設空間、景觀燈光甚至軟裝傢俱，均由安藤大師一手包辦設計，絕對不是掛名而已，更重要的是，本案將是安藤忠雄「全球唯一」住宅、商辦及光影美術館三合一的開發案，共同創造公辦都更的最新高度。