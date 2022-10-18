韓股18日開高，主要是當地科技大廠走高所致，但過沒多久獲利回吐賣壓出現，再加上缺少利多激勵，大盤上漲動力一度熄火，不過逢低買盤介入下，韓股收2,249.95點，漲30.24點或1.36%。同時，韓元大升，外資法人共買超2200億韓元。

韓國網路平台大廠Kakao於18日表示，日前大火造成諸多服務項目中斷，在各方搶修下，已陸續恢復功能。像是網路銀行KakaoBank，網路漫畫Kakao Webtoon以及網路電玩Kakao Games等，諸多Kakao旗下業務都完全正常。因此，Kakao止跌翻紅漲2.17%，同業Naver也漲3.29%。

汽車汽車零組件製造商現代摩比斯宣布，已開始為德國賓士在美國組裝的4款純電動車，提供所需之底盤模組，也是首家歐洲以外的供應商。因此，激勵現代摩比斯收漲4.62%。

大型科技族群中，三星電子跌0.18%，SK海力士漲0.63%，LG電子也漲1.35%。

韓元兌一美元匯價在1,422.7附近，韓元大升12.6元。