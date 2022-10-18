民進黨台北市長候選人陳時中遭爆，16日晚間赴內湖區勘災，座車違規大迴轉，警察攔下卻僅勸導未舉發，後又闖紅燈更違停在公車停靠站8分鐘。國民黨市議員徐巧芯今要求員警公布密錄器，卻被分局告知密錄器沒開，甚至連警車行車記錄器都已洗掉，讓徐巧芯大酸「都是台北市民卻兩套標準，碰到陳時中總是所有資料就不見，就像3+11會議紀錄一樣直接消失。」

徐巧芯表示，警方一開始說密錄器沒開，連警車的行車記錄器畫面都被洗掉，但是根據警用車輛使用行車記錄器及影音資料保管理要點，汽車的行車記錄器資料要保存一個月；另根據執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點也載明，員警執行公務與民眾接觸前或依個案研判有開啟必要時即應開啟，並完整連續攝錄處理事件經過。

徐巧芯也向警方釐清，當時執勤員警確實有攔下陳時中座車，並且敲對方車窗示意，雙方也都有對話，但是警方事後以情況緊急，所以沒有開密錄器搪塞，且更強調當下並未察覺座車闖紅燈。 這樣徐巧芯大嘆，自己當初違規停車，密錄器不只有開還公布出來，但是陳時中這次什麼都沒有，不是很奇怪嗎？

徐質疑，有一個關鍵是內政部長徐國勇的女兒在陳時中團隊，警察或許是因為這樣就怕了，直接全部處理掉，因此對於警方說法並不採信。 質疑陳時中藉徐國勇之力，把警察當成對付政敵的工具，但自己座車違規還闖紅燈，卻想要蒙混過關，對於同樣都是台北市民卻兩套標準，碰到陳時中總是所有資料就不見了，就像3＋11會議紀錄一樣直接消失。

執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點中載明，員警執行公務與民眾接觸前或依個案研判有開啟必要時即應開啟，並完整連續攝錄處理事件經過。（北市議員徐巧芯提供）