身體每天都在向我們釋放訊息，即便只是微乎其微的小病小痛，也可能是健康警訊，學習識別這11種最容易被忽略的症狀。

1.很想嚼冰塊

喜歡嚼冰塊可能不僅僅是某種怪癖，多項研究指出，缺鐵性貧血的人，通常都會有這種不尋常的「食慾」。《 醫學假說（Medical Hypotheses）》的研究則發現，缺鐵性貧血者的身體無法製造充足的血紅素來攜帶氧氣，因此導致疲倦感，而嚼冰塊能讓患者獲得某種心理慰藉，甚至有提神效果。

如果你最近常常很想嚼冰塊，建議快去驗個血，或是評估一下是否應該要服用一些保健補充品。

2.常常口渴

美國媒體Healthline指出，常常感覺到口渴並非正常現象，尤其是當你已經喝下大量水分，卻依然感到口渴，就需要注意了。持續性口渴是診斷糖尿病的重大徵兆，因為血糖過高會產生口渴感；另如尿崩症，由於體內水分失調或流失，會導致多尿或低滲尿等，同樣會有煩渴症狀。

此外，心、肝、腎臟衰竭，也都會嚴重口渴；口渴也是女性懷孕的指標之一。

高鹽、辛辣的飲食習慣，都會導致頻繁口渴，建議注意從平常飲食下手改善，並定時追蹤身體狀況。

3.嗜吃鹹食

很想吃、或只想吃鹹食，不吃到鹹的就感到渾身不適？這可能意味著你有缺鐵性貧血、身體脫水，又或者是經前症候群（PMS）的症狀。

飲食學家澤爾沃妮（Beth Czerwony）指出，當人體感到疲倦、嗜鹽，意志力就會下降，飢餓感也會變得更強烈，也因此讓人體更難抗拒嗜鹽症狀。

4.忍不住想抖腳

如果感覺不自主想要抖腳，或是腿痠疼、搔癢，可能患有不寧腿症候群（restless leg syndrome）。這種病屬於慢性神經性失調，令人感到迫切想移動腿部，且夜間休息時更容易發作，干擾睡眠品質。

5.一直想睡覺

隨時隨地都想睡覺，不僅僅代表慢性疲勞，而可能是自體免疫疾病所誘發的身體反應。嗜睡也可能是猝睡症（narcolepsy）徵兆，這種慢性神經系統疾病好發於未成年的青少年，是一種神經失調的狀況。

6.眼睛變色

隨著年齡增加，有些人的角膜周圍會出現「老年環（corneal arcus）」，呈現一圈灰藍色，是一種基質內的「類脂質沉著」現象。但若是45歲以下的人，虹膜周圍就已經出現灰或藍色外圈，則應當心，因為這可能是高膽固醇的警訊。

《動脈硬化、血栓形成和血管生物學》的研究發現，尚未步入老年，眼睛周圍就出現老年環的人，罹患心血管疾病的風險更高，抑或是有家族性高膽固醇血症。

7.足部發癢

許多身體病變都會導致足部發癢，包括肝或腎臟病變、膽汁鬱積、糖尿病引發的神經病變、甲狀腺機能低下、抑或是「真性紅血球增生症」這種比較少見的血液疾病。此外，如果是婦女懷孕期間足部發癢，則可能是「妊娠瘙癢症」等皮膚問題。

有時，「血清素」這種神經傳導物質分泌過多，會誘發中樞性搔癢，雖無皮膚症狀，卻使人奇癢難耐。這時，醫師會開立「選擇性血清素回收抑制劑（SSRI）」來抑制癢感。

8.皮膚增厚

當你發現自己的皮膚變厚、容易發癢，可能暗示你的荷爾蒙失調，或出現濕疹過敏等問題，是體內濕氣過重的警訊。如果問題持續未改善，甚至惡化，建議早點到醫院驗血，確認自己的身體狀況。

9.手寫字體改變、失去嗅覺

很多人都聽過巴金森氏症，卻未必清楚其徵兆。醫師警告，口語或書寫能力下降、失去嗅覺，都可能是巴金森氏症警訊。如果出現痙攣、行動緩慢、惡夢頻仍導致的睡眠品質欠佳，也要多多留意。

10.健忘倦怠、性冷感

腦袋健忘、全身疲憊或性冷感，容易被一般人當成憂鬱症的徵兆。但其實，這些症狀也可能是甲狀腺素失調的警訊；此外，體重下降、畏寒等，也可能暗示甲狀腺出現病變。

11.常常拉肚子

吃完東西就腹瀉，或常常有噁心感，並伴隨虛弱、體重下降等徵兆，可能暗示你有發炎性腸道疾病（Inflammatory Bowel Disease），腸內恐有潰瘍、處於慢性發炎狀態。應驗血或做完善的身體檢查。

資料來源：WebMD、Bright Side、Healthline、Healthline

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