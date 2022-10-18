台南市長候選人謝龍介，於2019年初立委補選時，因選區位在麻豆，因此大肆操作文旦銷售等議題，企圖表達對於柚農的關心，然而卻因一句200萬斤文旦丟水庫，引發柚農群情激憤，譴責破壞文旦行情，此舉也讓原本有望勝選的謝龍介慘遭滑鐵盧，更被全體國人冠上烏龍爆料的頭銜，也成為文旦之亂。

如今謝龍介因再次選舉而舊事重提，一而再再而三的宣稱麻豆文旦滯銷的話題也引起麻豆農會以及當地柚農的強烈反彈。

麻豆柚農齊聲抗議，並無謝龍介指稱滿地文旦剩果的情況。(麻豆農會提供)

麻豆文旦老欉今年依舊熱賣一空，而大果主要用途原本就是加工，麻豆區農會也很給力，只要柚農申請，農會全都收購，用來提煉精油、系列清潔用品，「麻豆文旦沒有賣不出去啦！」

麻豆農會理事長陳彰茂也強調，麻豆農會收購的是大果，不是口感好的老欉，今年老欉一樣熱銷，謝龍介友人的聰果園甚至在中秋節前一週就完銷了，麻豆品質好的老欉文旦每年光賣回頭客都買不夠了，又怎麼會滯銷？

在地柚農業表示，雖然今年白露較早，但是買氣還是不減，老顧客紛紛在中元節前後就先電話訂購，當然今年大果也多，確實也需要農會這邊幫忙收購，感謝農業局跟農會協助這次大果收購。

麻豆農會總幹事更語帶不滿表示，謝龍介從來沒有關心過麻豆的文旦，要選舉的時候才來消費我們的柚農，破壞文旦的行情，這種政治操作真的很不可取。